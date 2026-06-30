За последние две недели в Крыму зарегистрировали рекордное число двойняшек

ЗАГС опубликовал данные о регистрации рождений за последние две недели в Крыму. Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАГС Республики Крым опубликовал данные о регистрации рождений за последние две недели. В этот период было зарегистрировано рекордное число двойняшек.

На территории Крыма за указанный период было зафиксировано рождение восьми пар двойняшек.

На первом месте по числу новорожденных двоен оказался Симферополь. В этом городе появились на свет сразу три пары таких малышей: Николай и Евгений, Ева и Елизавета, Эмилия и Алан. Еще по одной двойне зарегистрировали в Керчи, Бахчисарае, Евпатории, Красногвардейском и Нижнегорском районах.