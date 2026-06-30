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НовостиЧто происходит30 июня 2026 10:27

Предпринимателей Ялты призывают выключить наружную рекламу и иллюминацию

Власти Ялты призвали предпринимателей экономить электроэнергию
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Сергей Олефиренко

Фото: Сергей Олефиренко

На аппаратном совещании в Ялте рассмотрели основные проблемы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города в условиях нехватки энергоресурсов.

Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что из-за сбоев в электросетях и постоянно меняющейся обстановки невозможно точно прогнозировать восстановление электроснабжения, но специалисты работают над этим. Кроме того, для снижения нагрузки на сети ведут переговоры с крупными объектами.

«Мы обращаемся к бизнесу с просьбой отключить наружные вывески и кондиционеры (в разумных пределах), а гостиницам – приглушить фасадную иллюминацию и также посмотреть, на чем можно сэкономить мощности», – отметил Олефиренко.