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НовостиОбщество30 июня 2026 10:30

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Людей просят не включать все электроприборы одновременно
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован», – рассказал глава Севастополя.

По его словам, электроснабжение в городе-герое постепенно восстановят. Губернатор попросил севастопольцев не включать все электроприборы одновременно. Дело в том, что резкая нагрузка может привести к повторным авариям.