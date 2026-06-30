В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован», – рассказал глава Севастополя.

По его словам, электроснабжение в городе-герое постепенно восстановят. Губернатор попросил севастопольцев не включать все электроприборы одновременно. Дело в том, что резкая нагрузка может привести к повторным авариям.