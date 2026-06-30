Аксенов: ситуацию с электричеством в Крыму нормализуют за несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с электроэнергией в Крыму планируют нормализовать в течение нескольких дней. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, жители жалуются на несправедливое распределение электроэнергии.

«Здесь, к сожалению, свою роль сыграл фактор противодействия противнику и техническое состояние отдельных подстанций», – рассказал Аксенов.

Глава Крыма заверил, что в ближайшее время в этом вопросе найдут технические возможности. Руководитель региона добавил, что оперативный штаб каждый день будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципалитете. По его словам, для этого создали дополнительные бригады из числа муниципальных служащих.

«В течение нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать», – добавил Аксенов.