Аксенов: общественный транспорт в Крыму обеспечен топливом

Изменений в расписании общественного транспорта не было Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что общественный транспорт на полуострове должен работать строго по расписанию. Соответствующее заявление он сделал на фоне поступающих от крымчан жалоб на сбои в движении автобусов и троллейбусов.

- Общественный транспорт должен работать согласно расписанию, никаких изменений быть не должно. Общественный транспорт, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом, - сказал он в своем канале в Максе.

Глава региона также подчеркнул, что лично реагирует на все сообщения граждан о невыходе транспорта на маршруты. По его словам, эту проблему решат в «режиме ручного управления».

В ближайшие дни депутаты и представители исполнительной власти проведут подомовой обход, чтобы донести до жителей объективную информацию о ситуации и путях решения насущных проблем. Он призвал крымчан пользоваться только официальными источниками информации и доверять друг другу.