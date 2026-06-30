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НовостиЧто происходит30 июня 2026 10:49

Ограничения на топливо в Севастополе продлятся еще около месяца

Власти продолжают работать над увеличением объемов поставок
Анастасия БУРМИСТРОВА
Лимиты на АЗС сохранятся еще примерно месяц.

Лимиты на АЗС сохранятся еще примерно месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ограничения на топливо будут действовать еще около месяца, об этом 30 июня сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что для улучшения снабжения региона топливом продолжается взаимодействие с федеральным штабом, однако ограничения остаются в силе.

«Тем не менее ограничения пока сохраняются, и, ориентировочно, они продлятся еще около месяца», — объявил Развожаев.

Кроме того, губернатор отметил, что в Севастополе отсутствуют федеральные и государственные сети АЗС, а частные компании в условиях повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо.

«Расходы, которые несут обе работающие у нас частные сети — ТЭС и АТАН, — неоднократно были проверены, они соответствуют текущим реалиям», — подчеркнул глава Севастополя.