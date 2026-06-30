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НовостиЧто происходит30 июня 2026 11:59

В Севастополе двухлетний ребенок упал в детском саду: директора будут судить

Дело о травмировании двухлетнего ребенка в Севастополе направили в суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Севастополе бывшего директора частного детского учреждения обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в июне 2025 года. На площадке детского сада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса, предназначенного для детей в возрасте от трех лет. В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Было возбуждено уголовное дело. Как пояснил в СК, ребенок пострадал из-за того, что директор не организовала безопасное пребывание детей. Кроме того, не было непрерывного контроля за детьми. Уголовное дело направили в суд.