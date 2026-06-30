Крымским предпринимателям нужно уплатить страховые взносы с дохода свыше 300 тысяч рублей

До 1 июля нужно уплатить страховые взносы с дохода более 300 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 1 июля индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, должны уплатить страховые взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей, за 2025 год, напоминает УФНС России по Республике Крым.

«Размер дохода для исчисления страховых взносов рассчитывается как 1% от суммы дохода, полученного в расчетном периоде, за вычетом 300 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба налоговой службы.

Общая сумма таких страховых взносов за 2025 год не может превышать 277 571 рублей.

Страховой взнос в фиксированном размере за 2026 год, составляющий 57 390 рублей, должен быть уплачен до 28 декабря 2026 года включительно. При закрытии ИП страховые взносы нужно уплатить в течение 15 дней после снятия с налогового учета. Если бизнес вели не весь год, то взносы рассчитываются по количеству отработанных месяцев.