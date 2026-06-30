Предпринимателям Крыма и Севастополя окажут поддержку в условиях режима ЧС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фоне режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Крыму и Севастополе окажут поддержку клиентам среднего и малого бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, испытывающие трудности с обслуживанием кредитов, могут получить отсрочку по основному долгу на срок до 12 месяцев и по процентам - до шести месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, на полуострове расширяют действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилищного строительства.

Для получения помощи предпринимателям достаточно обратиться в офис, позвонить в клиентский центр по номеру или подать заявку через интернет-банк. Решение принимается в течение суток.

Все отделения ВТБ в Крыму и Севастополе работают в штатном режиме.