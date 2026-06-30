С начала купального сезона в Крыму утонул один человек

МЧС: один человек утонул в Крыму с начала купального сезона 2026 года Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

В чрезвычайном ведомстве рассказали, что трагедия произошла в Феодосии. Там утонул один человек.

«Пошел купаться в море и не вернулся на берег», – пояснили в МЧС агентству РИА Новости Крым.

В настоящее время в Крыму работают 342 пляжа. Они функционируют в штатном режиме. Изначально к старту купального сезона в Крыму собирались открыть 361 пляж.