Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 13:25

Поезда «Таврия» 1 июля будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк

Вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами
Анастасия БУРМИСТРОВА
Движение будет организовано таким образом до 7 июля.

Движение будет организовано таким образом до 7 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда «Таврия» 1 июля будут отправляться и прибывать в Крым на станции Керчь-Южная Новый парк, информирует пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Между Керчью и внутренними районами полуострова пассажиры будут передвигаться на автобусах. Такой режим движения сохранится до 7 июля.

Автобусы всегда отправляются с железнодорожного вокзала. Для пассажиров, купивших билет от или до Керчи, но желающих добраться вглубь полуострова, будет предоставлена бесплатная перевозка на автобусе.