Севастополец оскорбил полицейского: его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 27-летнего местного жителя признали виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Севастополец нарушал общественный порядок. Сотрудник ППС потребовал от горожанина пройти в служебный автомобиль. В ответ молодой человек оскорбил правоохранителя в грубой форме.

В отношении севастопольца было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя города-героя виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.