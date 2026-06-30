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НовостиЧто происходит30 июня 2026 14:03

Севастополец оскорбил полицейского: его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Алексей ЕЛАГИН
Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 27-летнего местного жителя признали виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Севастополец нарушал общественный порядок. Сотрудник ППС потребовал от горожанина пройти в служебный автомобиль. В ответ молодой человек оскорбил правоохранителя в грубой форме.

В отношении севастопольца было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя города-героя виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.