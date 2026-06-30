В Красноперекопске и пяти селах с 30 июня подавать воду будут по графику

В часы гарантированной подачи воды рекомендуется экономно ее использовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за перебоев в электроснабжении Крыма в Красноперекопске и пяти селах с 30 июня подача воды будет осуществляться по графику в утренние и вечерние часы, сообщила пресс-служба компании «Вода Крыма».

Так, в селе Ишунь гарантированная подача воды будет осуществляться с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. В селах Совхозное, Почетное, Пятихатка и Пролетарка — с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 22:00, а в Красноперекопске — с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 22:00 в вечернее время.

При этом во время аварийных работ возможны временные перебои с водоснабжением и отклонения от графика.