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НовостиЧто происходит30 июня 2026 14:54

Три новых автобусных маршрута запустят в Крыму с 1 июля

Также внесут изменения в схемы движения некоторых автобусов
Анастасия БУРМИСТРОВА
«Крымтроллейбус» будет обслуживать три новых автобусных маршрута.

«Крымтроллейбус» будет обслуживать три новых автобусных маршрута.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Крыму появятся три новых автобусных маршрута. Кроме того, будут изменены схемы движения некоторых существующих автобусов. Об этом проинформировали в пресс-службе компании «Крымтроллейбус».

Предприятие приступит к обслуживанию маршрута № 318-16 «Красногорское — Симферополь», № 568-23 «Живописное — Симферополь» и № 282-13 «Долиновка — Симферополь».

Кроме того, с 1 июля временно конечной остановкой в Симферополе станет остановочный пункт «Марьино» для маршрутов: № 320-23 «Краснолесье — Симферополь», № 386-23 «Перевальное — Симферополь», № 347-23 «Мраморное — Симферополь» и № 503-08 «Лозовое — Симферополь».