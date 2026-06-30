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НовостиОбщество30 июня 2026 15:21

В Крыму заявили о перенасыщении рынка труда IT-специалистами

Спрос на них при этом остается высоким
Анастасия БУРМИСТРОВА
Рынок труда переполнен начинающими IT-специалистами.

Рынок труда переполнен начинающими IT-специалистами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на перенасыщенность IT-рынка, потребность в специалистах не снижается.

Проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Рыбась в эфире «Радио Крым» отметил, что рынок труда переполнен молодыми специалистами, но при этом спрос на них остается высоким.

«Если студент научился исправлять ошибки за нейронками, то у него очень хорошее, востребованное место работы будет, потому что такой нейрослоп генерируется всегда и везде, что очень страшно», — отметил Рыбась.