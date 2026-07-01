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НовостиЧто происходит1 июля 2026 2:50

Погода на 1 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 34 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Розовое озеро в городе Саки

Розовое озеро в городе Саки

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.

1 В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +26°…+29°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +26°...+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27°…+30°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29°… +31°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +29°…+31°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +18 …+24°, в Азовском +25 °.