Погода на 1 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 34 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
1 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.
1 В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +26°…+29°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +26°...+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +27°…+30°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +29°… +31°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +29°…+31°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +18 …+24°, в Азовском +25 °.