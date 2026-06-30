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НовостиОбщество30 июня 2026 15:58

Топливо на крымских АЗС появится в свободной продаже в небольшом объеме

В Крыму скоро начнется продажа топлива на АЗС
Анастасия БУРМИСТРОВА
Заправиться смогут около семи тысяч автомобилистов.

Заправиться смогут около семи тысяч автомобилистов.

Фото: Алексей ФОКИН.

В ближайшее время в Крыму на автозаправочных станциях появится небольшое количество топлива в свободной продаже. Несмотря на сохраняющийся дефицит, переговоры с поставщиками нефтепродуктов позволили определить объемы, доступные для населения, сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Примерно семь тысяч водителей смогут заправиться, при этом лимит объема останется прежним — не более 20 литров. Для свободной продажи топлива в регионе планируют задействовать около 50 автозаправочных станций.

Воронкин также отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить топливом коммунальные и экстренные службы. После этого начнется постепенное насыщение рынка бензином и дизелем для розничных покупателей.