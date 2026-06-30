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НовостиЧто происходит30 июня 2026 16:55

На десяти ж/д станциях Крыма с 1 июля перестанут работать пригородные кассы

Кассовые окна не будут работать до особого распоряжения
Анастасия БУРМИСТРОВА
С 1 июля на десяти станциях Крыма перестанут работать пригородные кассы.

С 1 июля на десяти станциях Крыма перестанут работать пригородные кассы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Крыму закроются кассы на десяти железнодорожных станциях, сообщила Южная пригородная пассажирская компания.

Кассовые окна не будут работать до особого распоряжения на станции Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Ефремовская, Краснопартизанская, Элеваторная, Урожайная.

При посадке на пригородный поезд на станциях без билетных касс комиссия за оформление билетов в поезде взиматься не будет. Также билеты на пригородные поезда можно купить онлайн.