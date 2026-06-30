Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит30 июня 2026 17:30

Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготники

Из-за топливного кризиса в Крыму возникли проблемы со снабжением сжиженным газом
Анастасия БУРМИСТРОВА
Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготные категории граждан.

Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготные категории граждан.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за топливного кризиса наблюдаются перебои с поставками сжиженного газа. В первую очередь его поставляют льготным категориям граждан, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».

«Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность и группы, многодетным семьям, семьям участников СВО», — говорится в сообщении.

Газ отпускается не более одного баллона при условии отсутствия природного газа. Остальные заявки обрабатываются по мере поступления газа.