Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготники

Сжиженный газ в Крыму в первую очередь получают льготные категории граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за топливного кризиса наблюдаются перебои с поставками сжиженного газа. В первую очередь его поставляют льготным категориям граждан, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».

«Поступающий сжиженный газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан: абонентам, имеющим инвалидность и группы, многодетным семьям, семьям участников СВО», — говорится в сообщении.

Газ отпускается не более одного баллона при условии отсутствия природного газа. Остальные заявки обрабатываются по мере поступления газа.