На благоустройство Ялты потратят почти 69 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На благоустройство Ялты планируют потратить почти 69 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «К-ЭМРЕС». Компания должна выполнить по благоустройству территорий Ялты, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния. Уточняется, что речь идет о пятом этапе работ. За это компания получит 68 960 273 рубля 88 копеек.

«Предельный срок, на который заключается Контракт, – 31 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.