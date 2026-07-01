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НовостиОбщество1 июля 2026 5:04

На благоустройство Ялты потратят почти 69 млн рублей

Работы выполнят до 31 декабря
Алексей ЕЛАГИН
На благоустройство Ялты потратят почти 69 млн рублей

На благоустройство Ялты потратят почти 69 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На благоустройство Ялты планируют потратить почти 69 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «К-ЭМРЕС». Компания должна выполнить по благоустройству территорий Ялты, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния. Уточняется, что речь идет о пятом этапе работ. За это компания получит 68 960 273 рубля 88 копеек.

«Предельный срок, на который заключается Контракт, – 31 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.