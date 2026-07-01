Курорты и села Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха в июле

Керчь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Керчь и еще две крымских локации значатся в рейтинге мест, где можно недорого снять жилье в середине лета.

«На первом месте Барнаул, на втором месте село Новоотрадное в Крыму, а на третьем - поселок Дедеркой в Краснодарском крае», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые экономные направления для отдыха в июле 2026.

Керчь с ценником в 3527 рублей, заняла в этом списке пятое место.

Самые экономные направления для отдыха в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Барнаул, 2398;

Новоотрадное, 2806;

Дедеркой, 2996;

Тверь, 3453;

Керчь, 3527;

Ессентуки, 3558;

Приморско-Ахтарск, 3622;

Горячий Ключ, 3633;

Туапсе, 3655;

Сенной (Крым, Белогорский район), 3679.