Житель Симферопольского района призывал к ударам по России: его посадили почти на семь лет

Фото: кадр видео пресс-службы управления ФСБ по Крыму и Севастополю

Жителя Симферопольского района Руслана Усеинова 1970 года рождения признали виновным в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Усеинов сидел на одном из сайтов под псевдонимом «Айтмар Айтмаров». Крымчанин призывал к нанесению ракетных ударов по нашей стране. Его задержали сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ. Было возбуждено уголовное дело.

Крымчанин призывал к ракетным ударам по России и получил почти семь лет колонии

Задержанный рассказал, что писал негативные комментарии. В частности, он оскорблял россиян и президента.

Южный окружной военный суд признал Усеинова виновным. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы.

«Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.