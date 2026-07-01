В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 1 июля, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Отмечалось, что морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение. На площадях Нахимова и Захарова планировали организовать подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Позднее стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.