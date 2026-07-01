В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 1 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Отмечалось, что морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение. На площадях Нахимова и Захарова планировали организовать подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Позднее стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.