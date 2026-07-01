На семи АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95 Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, на семи АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизельное топливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободная продажа началась в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra.

«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», – написал севастопольский губернатор.

Глава города-героя добавил, что заправка в канистры запрещена.

Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).