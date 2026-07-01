В Госдуме рассказали, когда в Крыму закончатся проблемы с топливом

Депутат Бабашов: проблемы с топливом в Крыму продлятся еще две недели Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблемы со свободной продажей топлива в Крыму продлятся еще две недели. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

По его словам, крымское руководство каждый день находится на прямой связи с президентом России Владимиром Путиным.

«Бензин – проблемы со свободной продажей будут еще две недели», – написал Бабашов.

Парламентарий заверил, что пути решения этой проблемы найдены. Депутат также добавил, что в Крыму обеспечат справедливое распределение энергии среди жителей.