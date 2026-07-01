От Черного до Баренцева моря: эковолонтеры передали «привет» дельфинов арктическим китам

Голоса черноморских дельфинов дошли до Арктики и заинтересовали белух Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эковолонтеры доставили из Крыма к Баренцеву морю уникальное «звуковое письмо» — запись голосов черноморских дельфинов. В рамках акции «Эстафета морей» исследователи преодолели 4 тысячи километров и организовали выход в море у Териберки, чтобы «вручить» послание арктическим китам.

Голоса афалин и белобочек из Балаклавы, включая «монолог» спасенной белобочки Споти, проиграли для малого полосатика и стада белух. Полосатик на звуки не отреагировал: для усатых китов это «белый шум». А вот белухи заинтересовались: они резко сменили курс и подошли к катеру. Ученые предполагают, что они уловили знакомые звуковые конструкции.

«Это было предсказуемо, поскольку у усатых китов совсем иначе устроена система коммуникации и воспроизведения звуков. Для него это фактически «белый шум» — те сигналы, которые не являются значимыми. Вот он и не среагировал. В естественной среде обитания наличие дельфинов с их переговорами кита никак не интересуют», - пояснил «АиФ Крым» директор АНО «Научно-исследовательский эколого-природоохранный центр Лаборатория Афалина» Петр Деминов.

Акция была просветительской: по пути из Крыма до Мурманска волонтеры провели лекции в 11 городах и «одельфинили» более 250 слушателей. В Мариуполе после встречи добровольцы захотели участвовать в будущих экспедициях.

На встречах обсуждали разницу в отношении к дельфинам на севере и юге. В Териберке к морским животным относятся бережно, не преследуют ради фото. А в Крыму, по словам организаторов, люди на катерах гоняются за дельфинами, чтобы погладить и сфотографировать. Это предстоит менять.