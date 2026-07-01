Клубника как утешение и бесплатные поездки для ветеранов: новосибирский таксист создал блог о своей профессии

Фото: предоставлено героем публикации

24-летний Мурод Темурзода работает в такси с 2023 года и параллельно ведет блог, где рассказывает о курьезных случаях и стереотипах, связанных с профессией. Мурод начал активно вести блог в январе 2026 года после конфликта с нетрезвыми пассажирками. Ролик набрал полтора миллиона просмотров. Теперь он регулярно публикует видео, скрывая лица героев, и делится как негативными, так и забавными случаями. Например, однажды он угостил плачущую пассажирку клубникой — девушка успокоилась, и они весело провели остаток пути.

Блог помогает развеять миф о низких доходах таксистов.

«Если работать по 11 часов в день, зарплата будет достойной. Самое сложное — не физический труд, а поиск общего языка с пассажирами», — объясняет Мурод в беседе с корреспондентом «Горсайта».

Аудитория блога — в основном коллеги-таксисты, которые поддерживают автора и подкидывают идеи для видео. Негативных комментариев почти нет.

Среди самых трогательных роликов — бесплатная поездка для пожилой пары: пенсионера, обладателя статуса «Ребенок войны», и его супруги после празднования 9 мая. Мурод планирует навестить их в гостях. Его главная цель — показать красоту Новосибирска и напомнить о взаимном уважении, независимо от профессии.