Сотрудники водоканала в Ленинском районе осуждены за взятку в 50 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор троим работникам филиала водоканала. Руководитель, главный инженер и начальник производственно-технического отдела признаны виновными в получении взятки за незаконное подключение к водоснабжению.

После ремонта центральной системы в селе Золотое владелец участка, лишившийся незаконного подключения, обратился в водоканал. Сотрудники потребовали 70 тысяч рублей за подключение, позже согласившись на 50 тысяч. Мужчина обратился в УФСБ.

В суде подсудимые полностью признали вину. Суд квалифицировал их действия как получение взятки группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент «Крымской газеты».

Руководителю и главному инженеру назначено по 2 года колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Начальник ПТО получил 1 год 10 месяцев условно и штраф 1 млн рублей. Всех лишили права занимать руководящие должности на три года. Приговор не вступил в силу.