В Раздольненском районе Крыма появился 95-й бензин и дизельное топливо

Талоны на АЗС выдавали по живой очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Раздольненском районе начали продавать 95-й бензин и дизель, о чем сообщил глава администрации Денис Олейник.

Сегодня, первого июля, в десять часов утра на автозаправочной станции «Атан», расположенной на Красноперекопском шоссе, 19, в продажу поступил бензин марки АИ-95 ультра и ДТ ультра.

Ожидается, что заправиться бензином АИ-95 смогут 75 автомобилей и столько же — дизельным топливом. Талоны на проезд к АЗС будут выдаваться в порядке очереди вдоль улицы Ленина и Пограничной.