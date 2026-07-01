Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 9:57

В Раздольненском районе Крыма появился 95-й бензин и дизельное топливо

Топлива хватит примерно на 150 авто
Анастасия БУРМИСТРОВА
Талоны на АЗС выдавали по живой очереди.

Талоны на АЗС выдавали по живой очереди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Раздольненском районе начали продавать 95-й бензин и дизель, о чем сообщил глава администрации Денис Олейник.

Сегодня, первого июля, в десять часов утра на автозаправочной станции «Атан», расположенной на Красноперекопском шоссе, 19, в продажу поступил бензин марки АИ-95 ультра и ДТ ультра.

Ожидается, что заправиться бензином АИ-95 смогут 75 автомобилей и столько же — дизельным топливом. Талоны на проезд к АЗС будут выдаваться в порядке очереди вдоль улицы Ленина и Пограничной.