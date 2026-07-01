Почти 40 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остались без света

Сроки восстановления подачи электроэнергии не сообщаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 40 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остались без света 1 июля. Глава администрации Василий Грабован пояснил, что отключение связано либо с аварией, либо с необходимостью снизить напряжение в сети.

По его данным, в районе обесточено Октябрьское, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Новозуевка, Искра, Марьяновка, Некрасово, Ульяновка, Дубровское, Котельниково, Янтарное, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястребовка, Тимашовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Вишняковка, Победино, Звездное, Ленинское, Прямое, Краснознаменка, Тимошенко, Трактовое, Симоненко, Рогово, частично Красногвардейское, Знаменка, Новосельцы, Доходное, Владимирово.