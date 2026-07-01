В Сакском районе загорелся гектар леса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 1 июля, в Сакском районе начался лесной пожар, площадь возгорания составила один гектар. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Лесной пожар произошел в Новофедоровке. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, водовозки и трактора администрации.

«Угроза населенному пункту ликвидирована», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что, по предварительным данным, площадь возгорания составила один гектар. На месте происшествия работают 48 человек и 14 единиц техники.