В Сакском районе загорелся гектар леса

В среду, 1 июля, в Сакском районе начался лесной пожар, площадь возгорания составила один гектар. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Лесной пожар произошел в Новофедоровке. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, водовозки и трактора администрации.
«Угроза населенному пункту ликвидирована», – рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что, по предварительным данным, площадь возгорания составила один гектар. На месте происшествия работают 48 человек и 14 единиц техники.