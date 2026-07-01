Крымские пиротехники обезвредили 816 снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: МЧС Крыма

Пиротехники МЧС России по Крыму регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. С начала текущего года специалистами уничтожено 816 опасных находок по всему полуострову.

В числе взрывоопасных снарядов было 78 авиабомб разного калибра и мощности. В главном управлении МЧС Республики Крым подчеркнули, что среди находок присутствуют снаряды как советского, так и немецкого производства, произведенные в 40-х годах.

Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов извлекают снаряды из земли, помещают в автомобиль на песчаную подушку и перевозят на полигон для контролируемого подрыва.

Одна из последних таких операций проходила в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были обнаружены 5 минометных мин и 8 ручных гранат.