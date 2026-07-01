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НовостиОбщество1 июля 2026 11:25

Крымские пиротехники обезвредили 816 снарядов времен Великой Отечественной войны

Снаряды находят советского и немецкого производства 40-х годов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

Пиротехники МЧС России по Крыму регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. С начала текущего года специалистами уничтожено 816 опасных находок по всему полуострову.

В числе взрывоопасных снарядов было 78 авиабомб разного калибра и мощности. В главном управлении МЧС Республики Крым подчеркнули, что среди находок присутствуют снаряды как советского, так и немецкого производства, произведенные в 40-х годах.

Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов извлекают снаряды из земли, помещают в автомобиль на песчаную подушку и перевозят на полигон для контролируемого подрыва.

Одна из последних таких операций проходила в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были обнаружены 5 минометных мин и 8 ручных гранат.