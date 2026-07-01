Крымчанин поссорился с девушкой и поджег ее дом: мужчину задержали

В Красногвардейском районе Крыма мужчина поссорился с девушкой и поджег ее дом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском районе Крыма 32-летнего местного жителя обвиняют в поджоге дома с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крымчанин поссорился со своей 29-летней знакомой. Фигурант решил поджечь ее дом в селе Ровное. Ночью обвиняемый прибыл на место. Мужчина облил горючей жидкостью одну из стен, поджег и скрылся.

«В результате термического воздействия части домовладения потребовались ремонтные работы, в связи с чем собственнице причинен значительный ущерб», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Жителя Красногвардейского района задержали. Ему предъявили обвинение в совершении указанного преступления.

«Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.