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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:06

Крымчанин поссорился с девушкой и поджег ее дом: мужчину задержали

В Красногвардейском районе Крыма мужчина поссорился с девушкой и поджег ее дом
Алексей ЕЛАГИН
В Красногвардейском районе Крыма мужчина поссорился с девушкой и поджег ее дом

В Красногвардейском районе Крыма мужчина поссорился с девушкой и поджег ее дом

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском районе Крыма 32-летнего местного жителя обвиняют в поджоге дома с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крымчанин поссорился со своей 29-летней знакомой. Фигурант решил поджечь ее дом в селе Ровное. Ночью обвиняемый прибыл на место. Мужчина облил горючей жидкостью одну из стен, поджег и скрылся.

«В результате термического воздействия части домовладения потребовались ремонтные работы, в связи с чем собственнице причинен значительный ущерб», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Жителя Красногвардейского района задержали. Ему предъявили обвинение в совершении указанного преступления.

«Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.