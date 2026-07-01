В двух поселках под Евпаторией вводят график подачи воды

В поселках Мирный и Новоозерное введут временный график подачи воды. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В двух населенных пунктах под Евпаторией будет введен график подачи воды, информирует Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

Со 2 по 7 июля в поселках Мирный и Новоозерное ограничат водоснабжение. Причина — перебои в электроснабжении, которые замедляют заполнение резервуаров чистой воды.

Воду будут давать по графику с 05:30 до 10:30 и с 17:30 до 22:30.

При этом во время аварийных ремонтных работ возможны временные ограничения подачи воды и отклонения от графика.