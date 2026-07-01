«Родила» дома: мошенница из Ростовской области оформила пособия на несуществующую дочь

Мать выдумала дочь ради выплат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области суд вынес приговор многодетной матери, которая вместе с сообщниками зарегистрировала в ЗАГСе несуществующего ребенка и оформила на него пособия на общую сумму 173 798 рублей. Аферистку приговорили к условному сроку и обязали вернуть деньги государству.

По данным Азовского городского суда, женщина передала копию паспорта сообщникам, которые отправились в ЗАГС Москвы и подали заявление о рождении девочки вне больницы. Сотрудники выдали свидетельство о рождении, на основании которого через МФЦ и госуслуги оформили единовременное и ежемесячные пособия (110 828 рублей) и другие выплаты (62 969 рублей). Деньги поделили с соучастниками.

Правда вскрылась, и в отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина признала вину и раскаялась. Суд учел наличие у нее малолетних детей и состояние здоровья. Ей назначен год условного лишения свободы и обязательство вернуть все полученные средства.

До погашения долга на дом, земельный участок и автомобиль наложен арест. Семейный юрист Станислав Авраменко в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» пояснил, что в таких делах важно заявление свидетеля, присутствовавшего при домашних родах, и комплекс документов, подтверждающих беременность. Мошенники нередко выбирают чужой город, чтобы легче раствориться среди множества посетителей МФЦ и ЗАГСов.

«Если мошенникам удастся добиться регистрации несуществующего ребенка в ЗАГСе, то они могут получить не только пособия, но и сертификат на материнский капитал», - пояснил специалист.