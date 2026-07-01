Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 13:06

«Родила» дома: мошенница из Ростовской области оформила пособия на несуществующую дочь

Жительница Ростовской области выдумала несуществующую дочь ради 173 тысяч рублей
Ирина ГЕРЦ
Мать выдумала дочь ради выплат

Мать выдумала дочь ради выплат

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области суд вынес приговор многодетной матери, которая вместе с сообщниками зарегистрировала в ЗАГСе несуществующего ребенка и оформила на него пособия на общую сумму 173 798 рублей. Аферистку приговорили к условному сроку и обязали вернуть деньги государству.

По данным Азовского городского суда, женщина передала копию паспорта сообщникам, которые отправились в ЗАГС Москвы и подали заявление о рождении девочки вне больницы. Сотрудники выдали свидетельство о рождении, на основании которого через МФЦ и госуслуги оформили единовременное и ежемесячные пособия (110 828 рублей) и другие выплаты (62 969 рублей). Деньги поделили с соучастниками.

Правда вскрылась, и в отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина признала вину и раскаялась. Суд учел наличие у нее малолетних детей и состояние здоровья. Ей назначен год условного лишения свободы и обязательство вернуть все полученные средства.

До погашения долга на дом, земельный участок и автомобиль наложен арест. Семейный юрист Станислав Авраменко в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» пояснил, что в таких делах важно заявление свидетеля, присутствовавшего при домашних родах, и комплекс документов, подтверждающих беременность. Мошенники нередко выбирают чужой город, чтобы легче раствориться среди множества посетителей МФЦ и ЗАГСов.

«Если мошенникам удастся добиться регистрации несуществующего ребенка в ЗАГСе, то они могут получить не только пособия, но и сертификат на материнский капитал», - пояснил специалист.