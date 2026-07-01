Площадь лесного пожара в Сакском районе выросла в 10 раз

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В среду, 1 июля, в Сакском районе локализовали лесной пожар площадью 10 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, лесной пожар произошел в Новофедоровке. Отмечалось, что, по предварительным данным, площадь возгорания составила один гектар.

В Сакском районе Крыма локализовали лесной пожар площадью 10 гектаров

Позднее в МЧС рассказали, что пожар локализовали. Площадь возгорания увеличилась до 10 гектаров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Тушение огня осложняют аномальная жара и ветер.

«В труднодоступных местах огнеборцы применяют ранцевые огнетушители», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает водоподвощящая техника администрации. Кроме того, проведена опашка территории населенного пункта. Всего к тушению огня привлекли 65 человек и 19 единиц техники.