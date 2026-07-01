В 15 муниципалитетах Крыма действуют временные ограничения электроснабжения Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 1 июля, в 15 муниципалитетах Крыма действуют временные ограничения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, свет отключают на три часа через три часа. Такие ограничения затронули Симферополь, Евпаторию, Алушту, Ялту, Судак, а также Сакский, Красноперекопский, Бахчисарайский, Черноморский, Симферопольский, Красногвардейский, Раздольненский, Первомайский, Белогорский и Советский районы, а также Первомайское.

При этом заранее определить, когда и на какой линии будет превышен допустимый уровень нагрузки, не представляется возможным. Поэтому предупредить людей заранее получается не всегда.

Руководитель крымского правительства добавил, что в результате массированной атаки на магистральные электросети без света остаются Армянск и Феодосия.

«Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток», – рассказал Гоцанюк.

По его словам, не исключено, что сроки скорректируют по независящим причинам. Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» занимаются стабилизацией энергосистемы. Глава Совмина попросил людей экономно расходовать электроэнергию.