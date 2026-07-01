После атаки ВСУ в Армянске и Феодосии пропало электричество

В Крыму обесточены Армянск и Феодосия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки ВСУ на магистральные электросети Армянск и Феодосия остались без электричества, сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Ожидается, что частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах будет выполнена в течение суток, но сроки могут быть скорректированы по независящим причинам.

«Специалисты "Крымэнерго" ведут комплексную работу по стабилизации энергосистемы, делают все, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей», — отметил Гоцанюк.

Кроме того, в республике продолжают действовать временные ограничения на электроснабжение. Электричество отключают по графику 3 часа через 3. Ограничения действуют в Симферополе, Евпатории, Саках и Сакском районе, Алуште, Ялте, Судаке, Красноперекопске, Бахчисарае, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах. Также отключение затронуло поселок Первомайское.