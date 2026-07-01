Владимир Сальдо: СЭЗ помогает Херсонской области перезапустить экономику в непростых условиях

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Свободная экономическая зона (СЭЗ) стала ключевым инструментом экономического восстановления Херсонской области. Об этом в эксклюзивном комментарии ТРК «Таврия» сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в условиях, когда регион одновременно восстанавливается, развивается и живет рядом с линией боевого соприкосновения, СЭЗ дает бизнесу льготные условия, людям - рабочие места, а области - инвестиции и налоги.

Губернатор Херсонской области привел цифры: заключено 58 договоров с инвесторами, заявленный объем вложений превышает 11 млрд рублей, из которых 2,3 млрд уже освоены. Планируется создать около тысячи новых рабочих мест.

В ближайшие годы власти намерены расширять возможности СЭЗ, привлекать новых партнеров, поддерживать проекты в сельском хозяйстве, переработке, строительстве, энергетике, логистике и туризме.

«Нам нужны предприятия, которые дают людям работу здесь, в Херсонской области», - подчеркнул Владимир Сальдо.

По его словам, несмотря на сложную обстановку, экономика региона должна расти, и СЭЗ доказала, что может быть рабочим инструментом развития: появляются коллективы, техника, налоги, растут зарплаты и строятся реальные объекты.