Крымчан предупреждают о возможной аллергии из-за начала цветения сорных трав

Амброзия выделяет много пыльцы, вызывая длительные симптомы аллергии. Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымчанам стоит быть готовыми к возможным аллергическим реакциям из-за начала цветения сорных трав. О новой волне аллергии предупредила аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская.

«Сейчас идет к окончанию период цветения луговых и злаковых трав. И где-то в первой декаде июля их цветение закончится», — пояснила Знаменская в эфире «Радио Крым».

Она подчеркнула, что аллергические реакции на луговые травы проявляются определенными симптомами, которые, как правило, исчезают по завершении периода их цветения. Однако с середины июля начинается активное цветение сорных растений, включая полынь и амброзию.

По словам врача, повышенная чувствительность к сорным растениям наблюдается чаще всего в Симферополе, Симферопольском районе и степной части полуострова.

Также эксперт подчеркнула, что одну из самых тяжелых форм аллергии вызывает именно амброзия. Это растение выделяет очень много пыльцы, что приводит к длительным симптомам.