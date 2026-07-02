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НовостиОбщество2 июля 2026 1:44

Погода на 2 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 34 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Керчь

Керчь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Ветер западный 3-8 м/с. Тепло 30...32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +26°…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +26°...+29°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +28°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27°…+29°, восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29°… +31°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +29°…+30°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +19 …+25°, в Азовском +27 °.