Погода на 2 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 34 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
2 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе малооблачно. Ветер западный 3-8 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +26°…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +26°...+29°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +28°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +27°…+29°, восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +29°… +31°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +29°…+30°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +19 …+25°, в Азовском +27 °.