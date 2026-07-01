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НовостиОбщество1 июля 2026 17:11

Набережная Терешковой в Евпатории включена в перечень опасных для купания мест

Купание на ней строго запрещено
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: администрация Евпатории

Фото: администрация Евпатории

Набережная имени В.И. Терешковой в Евпатории включена в перечень мест, опасных для купания, предупредили в администрации города.

Согласно проектно-сметной документации, прибрежная территория набережной считается гидротехническим сооружением. На пляже нет спасательных постов и информационных щитов о глубине. Дно моря перед началом сезона не обследовали. Кроме того, в 2026 году набережную внесли в список опасных для купания мест.

Для избежания травматизма на набережной размещены информационные таблички о запрете купания.