Набережная Терешковой в Евпатории включена в перечень опасных для купания мест

Фото: администрация Евпатории

Набережная имени В.И. Терешковой в Евпатории включена в перечень мест, опасных для купания, предупредили в администрации города.

Согласно проектно-сметной документации, прибрежная территория набережной считается гидротехническим сооружением. На пляже нет спасательных постов и информационных щитов о глубине. Дно моря перед началом сезона не обследовали. Кроме того, в 2026 году набережную внесли в список опасных для купания мест.

Для избежания травматизма на набережной размещены информационные таблички о запрете купания.