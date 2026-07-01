Над Азовским морем и 16 регионами России сбили 133 БПЛА

ПВО сбила дроны над Азовским морем. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 1 июля российские системы ПВО ликвидировали 133 украинских беспилотника над Азовским морем и еще 16 регионами страны. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО в период с 8:00 до 20:00 над Ставропольским и Краснодарским краями, Азовским морем, Республикой Башкортостан и Калмыкия, а также над территориями Саратовской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Московской областей.