Родители более 11 тысяч детей в Крыму досрочно получат выплату из маткапитала в июле

В июле родители детей в Крыму получат досрочную выплату из маткапитала. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле родители более 11 тысяч крымских детей получат досрочную ежемесячную выплату из материнского капитала. Деньги будут перечислены 3 июля.

Отделение СФР по Крыму досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет. Также 3 июля на карты «Мир» поступит единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей военнослужащих и по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих. Работающим родителям выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет придут 8 июля.

Пенсии на банковские карты придут 6, 10 и 22 числа. Из-за выходных дней пенсии за 12 число доставят заранее.