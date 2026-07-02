Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 1 июня, в Крыму спасли двух заблудившихся женщин и девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Один из инцидентов произошел в Феодосии. В районе горы Панова заблудились две женщины. На место отправились спасатели. Они нашли туристок. В медицинской помощи женщины не нуждались.

«Позднее в лесной зоне Кировского района помощь потребовалась девочке-подростку», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что ребенка нашли. Девочку доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей также не понадобилась.