Курорты Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Алушта, Ялта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге мест, где чаще всего отдыхают в отелях летом.

«В лидеры вышли курорты Краснодарского края. На первом месте - Сочи, на втором месте Анапа, а на третьем – Геленджик», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные назвали самые востребованные локации для брони отелей в июле 2026.

Курорты полуострова занимаю мест с пятое по девятое.

Топ-10 самых популярных направлений для бронирования отелей в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 5241;

Анапа, 5411;

Геленджик, 6340;

Санкт-Петербург, 5155;

Феодосия, 4575;

Алушта, 6247;

Ялта, 6803;

Судак, 5152;

Евпатория, 5087;

Кабардинка, 6445.