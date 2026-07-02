Курорты Крыма попали в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия, Алушта, Ялта, Судак и Евпатория значатся в рейтинге мест, где чаще всего отдыхают в отелях летом.
«В лидеры вышли курорты Краснодарского края. На первом месте - Сочи, на втором месте Анапа, а на третьем – Геленджик», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные назвали самые востребованные локации для брони отелей в июле 2026.
Курорты полуострова занимаю мест с пятое по девятое.
Топ-10 самых популярных направлений для бронирования отелей в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 5241;
Анапа, 5411;
Геленджик, 6340;
Санкт-Петербург, 5155;
Феодосия, 4575;
Алушта, 6247;
Ялта, 6803;
Судак, 5152;
Евпатория, 5087;
Кабардинка, 6445.