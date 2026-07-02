«ЛизаАлерт» Крым: пропал 41-летний житель Симферопольского района

Ибраим Аппазов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили о человеке, который пропал без вести:

«Аппазов Ибраим Иззетович, 41 год, село Трехпрудное, Симферопольский район – город Симферополь».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Крымчанин 4 июня 2026 вышел из дома и не вернулся.

Приметы Ибраима Аппазова: 185 сантиметров рост, плотное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Без вести пропавший был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие штаны и серые мокасины.

Просьба, сообщать любую информацию о местонахождении крымчанина телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.