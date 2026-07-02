Развожаев рассказал, где в Севастополе можно купить бензин и дизтопливо

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В четверг, 2 июля, на семи севастопольских АЗС планируют открыть свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободная продажа начнется в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно будет купить бензин АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra. Севастопольский губернатор уточнил, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 автомобилей.
«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», – написал глава города-героя.
Развожаев добавил, что заправка в канистры запрещена.
Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).