Развожаев рассказал, где в Севастополе можно купить бензин и дизтопливо

Развожаев: на семи АЗС Севастополя откроют свободную продажу топлива 2 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 2 июля, на семи севастопольских АЗС планируют открыть свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободная продажа начнется в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно будет купить бензин АИ-95 Ultra, а также ДТ Ultra. Севастопольский губернатор уточнил, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 автомобилей.

«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», – написал глава города-героя.

Развожаев добавил, что заправка в канистры запрещена.

Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).