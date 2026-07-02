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НовостиОбщество2 июля 2026 6:56

Часть Крыма осталась без света из-за нарушений на магистральных сетях

Крым частично остался без света 2 июля
Ирина ГЕРЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму введены временные ограничения электроснабжения. Как сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, полностью без электроснабжения сейчас Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпатория с округом, Черноморский и Сакский районы.

В Бахчисарайском районе действует график «3 часа через 3 часа». Частичное возобновление электроснабжения планируется в течение ближайших суток.

- В связи со сложностью восстановительных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам, - подчеркнул Юрий Гоцанюк.