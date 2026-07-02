В Сакском районе ликвидировали лесной пожар площадью 10,2 гектара

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В четверг, 2 июля, в Сакском районе ликвидировали лесной пожар, его площадь составила 10,2 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, лесной пожар произошел в Новофедоровке в среду, 1 июля. Отмечалось, что, по предварительным данным, площадь возгорания составила один гектар. Позднее пожар локализовали. Площадь возгорания увеличилась до 10 гектаров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Всего к тушению огня привлекли 65 человек и 19 единиц техники.

Позднее стало известно, что пожар полностью ликвидировали. Это произошло в 8.30. Площадь возгорания составила 10,2 гектара.